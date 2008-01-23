Сьогодні – позачергова сесія міськради

Харків. 23 січня. УНІАН. Сьогодні о 10.00 у сесійній залі Харківської міської ради (пл. Конституції,7), розпочинає роботу 18 позачергова сесія Харківської міськради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН у порядку денному сесії – 7 питань.

Зокрема, депутати планують внести зміни до бюджету, розглянути питання про комунальну власність, про надання згоди на придбання автомобілів та спеціалізованої техніки на умовах кредитування або фінансового лізингу, затвердять проекти відведення земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах, затвердять план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради 5 скликання на 2008 р.

Роботу сесії транслюють у прямому ефірі місцеві телеканали ОТБ і «7 канал».