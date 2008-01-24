БЮТівці подадуть на Кернеса в суд

Харків. 24 січня. УНІАН. Представники фракції Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ) в Харківській міськраді подаватимуть позов проти секретаря міськради Геннадія Кернеса через те, що 23 січня на сесії він не дав можливості двом фракціям (БЮТ і "Наша Україна") виступити із заявами.

Про це 24 січня заявив журналістам керівник фракції БЮТ у міськраді Сергій Сьомочкін.

За його словами, фракція БЮТ звертатиметься у відповідні органи з вимогою перевірити діяльність Г.Кернеса з багатьох напрямків. Зокрема, це стосується перегляду статуту територіальної громади м. Харкова, згідно з яким Г.Кернес перевищує свої повноваження, законності охорони секретаря міськради і охорони НПК "Холдинг" (за словами С.Сьомочкіна, Г.Кернес є найбільшим акціонером цього підприємства). Крім того, представники БЮТ мають намір з`ясувати, чи мав Г.Кернес допуск до державної таємниці, оскільки деякі документи, які має в своєму розпорядженні фракція, свідчать про те, що доступ до таємниці він мав. Також підозри у харківських "бютівців" викликає законність діяльності юридичного відділу міського Бюро технічної інвентаризації, де працює син Г.Кернеса (від першого браку) і рішення сесії про продовження Г.Кернесу на 50 років оренди готелю "Національ". "У нас є відомості, що він вніс не всі необхідні для цього документи і веде переговори з іноземцями про продаж готелю", підкреслив С.Сьомочкін.

Також, за словами С.Сьомочкіна, є докази того, що міська влада веде з іноземними компаніями переговори на предмет передачі міських об`єктів в концесію. Він зазначив, що в найближчі 2-3 дні весь пакет документів і доказів наведених порушень буде направлений до Комітету з організованої злочинності і корупції Верховної Ради, міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, в інші правоохоронні органи", - заявив С.Сьомочкін.