12.00 Громадське обговорення проекту закону «Про особливий статус міста Харків»

Сьогодні у Будинку вчених (вул. Раднаркомівська) о 12.00 розпочнеться громадське обговорення проекту закону «Про особливий статус міста Харків». Проект розроблений народним депутатом України (фракція БЮТ) Олександром ФЕЛЬДМАНОМ. У обговоренні братимуть участь народні депутати, економісти, політологи, представники громадських організацій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter