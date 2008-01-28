Сьогодні Харковом керує Кернес
13:41, 28 січня 2008Харьків
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Добкін перебуває в столиці
Харків. 28 січня. УНІАН. Сьогодні міський голова Михайло ДОБКІН перебуває в столиці країни.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, М.ДОБКІН бере участь в робочій нараді у Верховній раді з питань доопрацювання Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2008 рік.
Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА повноваження міського голови 28 січня покладаються на секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.
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