Сьогодні Харковом керує Кернес

Добкін перебуває в столиці

Харків. 28 січня. УНІАН. Сьогодні міський голова Михайло ДОБКІН перебуває в столиці країни. Як повідомляє сайт Харківської міськради, М.ДОБКІН бере участь в робочій нараді у Верховній раді з питань доопрацювання Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2008 рік. Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА повноваження міського голови 28 січня покладаються на секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

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