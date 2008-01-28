2007 року держбюджет не виділив Харківщині коштів на шкільний автобус

Харків. 28 січня. УНІАН. Минулого року Харківська область не отримала жодного шкільного автобусу за рахунок державного бюджету.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про поінформувала під час засідання колегії облдержадміністрації заступник губернатора Людмила БЄЛОВА.

За її даними, загалом для забезпечення підвезення до місця навчання та роботи 2007 року в області придбаний 21 шкільний автобус. З них 13 одиниць – за рахунок коштів обласного бюджету, 5 одиниць – за рахунок коштів місцевих бюджетів та 3 - за рахунок спонсорських коштів.