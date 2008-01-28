2007 року держбюджет не виділив Харківщині коштів на шкільний автобус

13:54, 28 січня 2008
Харьків
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Гроші на їх придбання шукали в області

Харків. 28 січня. УНІАН. Минулого року Харківська область не отримала жодного шкільного автобусу за рахунок державного бюджету.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про поінформувала під час засідання колегії облдержадміністрації заступник губернатора Людмила БЄЛОВА.

За її даними, загалом для забезпечення підвезення до місця навчання та роботи 2007 року в області придбаний 21 шкільний автобус. З них 13 одиниць – за рахунок коштів обласного бюджету, 5 одиниць – за рахунок коштів місцевих бюджетів та 3 - за рахунок спонсорських коштів.

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