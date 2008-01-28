Грицак хоче захистити людину від держави

Харків. 28 січня. УНАІН. Народні депутати Святослав ОЛІЙНИК (БЮТ) і Василь ГРИЦАК (Партія регіонів) зареєстрували у Верховній Раді два законопроекти, якими передбачено визначити ряд пріоритетів роботи правоохоронних органів і посилити шляхом підзвітності громадський контроль над ними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутати завили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.ГРИЦАКА, ухвалення одного із законопроектів дозволить об’єктивно оцінювати роботу правоохоронних органів, спираючись не тільки на статистичні показники, а безпосередньо на результат.

Як зазначив В.ГРИЦАК, ”сучасна система звітності правоохоронців, що грунтується на кількісних показниках, породжує абсурдну практику, коли замість розслідування конкретних злочинів працівники міліції і прокуратури займаються ”малюванням” своїх безкінечних звітів”.

На переконання авторів законопроекту, для того, щоб позбутися такої практики, правоохоронні органи щонайменш двічі на рік мають звітуватися про свою роботу перед місцевими чи центральними радами за участю ЗМІ. При цьому В.ГРИЦАК підкреслив, що така форма звітності зовсім не означатиме, що правоохоронні органи мають підпорядковуватися місцевим органам влади. ”Мова йде про те, що райрада використовуватиметься як майданчик для звіту”, - зазначив він.

У свою чергу С.ОЛІЙНИК поінформував, що іншим законопроектом передбачається визначити пріоритети діяльності правоохоронців. Серед них - захист життя, здоров’я, честі, гідності людини; законність використання бюджетних коштів; забезпечення інтересів територіальних громад в процесі реалізації права комунальної власності та виділення земель; охорона праці.

Коментуючи ці пропозиції, В.ГРИЦАК висловив думку, що їх затвердження парламентом необхідне, зокрема, через те, що сьогодні в Україні склалося так, що ”людину треба захищати від потурань держави, чиновників, які часто доводять людей до моральних тортур” своїми вчинками.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.ОЛІЙНИК зазначив, що пропозиції глобальних змін у діяльності правоохоронних органів розтягнуті в часі, а їхні законопроекти пропонують покращення діяльності силових структур ”на базі того, що є”.