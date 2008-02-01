Червоненко похвалив Харків за Євро-2012

Харків. 1 лютого. УНІАН. Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО запевняє, що Донецьк, Дніпропетровськ і Харків через рік-півтора будуть готові до чемпіонату.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

”Я заспокою, Дніпропетровськ, Донецьк і Харків будуть готові до Євро через рік-півтора”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Продовжуючи тему, він також зазначив, що для проведення чемпіонату будуть готуватися і додаткові місця, зокрема, - у Запоріжжі.

Як сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО, відповідаючи на питання УНІАН: ”Ми розглядаємо Запоріжжя як місто перше за чергою як запасне. Я буду просити Федерацію, щоб там було хоч тренувальна база, щоб регіон, який я очолював, був залучений до процесу”. У зв’язку з чим голова Агентства зазначив, що має намір, як депутат облради, взяти участь у нараді з губернатором Запорізької області, з мером міста ”і вивчити всі шляхи залучення Запоріжжя до процесу”. ”До речі, - додав він, - по туристичній програмі у нас буде залучено багато місць (у Запоріжжі - УНІАН”. На уточнююче запитання, чи підпадає під цю програму о.Хортиця, Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав, що не готовий на це дати відповідь.