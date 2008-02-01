Сьогодні Добкін у Києві

Харків. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН перебуває у Києві.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у столиці запланована зустріч членів Правління Асоціації міст України та громад з міністром житлово-комунального господарства України Олексієм КУЧЕРЕНКОМ та міністром регіонального розвитку та будівництва України Василем КУЙБІДОЮ.

Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА повноваження міського голови на час його відрядження покладено на секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.