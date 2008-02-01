Сьогодні Добкін у Києві
14:05, 01 лютого 2008Харьків
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Вирішує питання ЖКГ та розвитку регіону
Харків. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН перебуває у Києві.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, у столиці запланована зустріч членів Правління Асоціації міст України та громад з міністром житлово-комунального господарства України Олексієм КУЧЕРЕНКОМ та міністром регіонального розвитку та будівництва України Василем КУЙБІДОЮ.
Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА повноваження міського голови на час його відрядження покладено на секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.
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