Підготовка Харкова до Євро-2012 є незадовільною

Харків. 1 лютого. УНІАН. Розробка проектів будівництва і реконструкції об`єктів до Євро-2012 проходить в Харкові безсистемно.

Про це 31 січня на на засіданні організаційного комітету з підготовки фінальної частини Євро-2012 при Харківській облдержадміністрації повідомив начальник управління містобудування і архітектури ХОДА Юрій Шкодовський.

За його словами, відомі тільки фрагментарні дані про той або інший проект, наприклад, про те, що якась майстерня вже приступила до розробки концепції майданчика колишнього комбінату ім. Щорса (біля стадіону "Металіст"). За словами Ю.Шкодовського, потрібно створити центральний орган, який буде, маючи цілісну картину, вносити корективи до локальних проектів у разі необхідно. "Хай це називатиметься "Майстерня Євро-2012", - зазначив Ю.Шкодовський.

За словами голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова, 31 січня він зустрівся з головою наглядової ради компанії "DCH" Олександром Ярославським, який запевнив, що до травня буде готовий проект реконструкції КП "Міжнародний аеропорт "Харків" (обсяг інвестицій - 200 млн.долл.). "Ми підтримуватимемо таких інвесторів", - зазначив А.Аваков.

За словами першого заступника голови ХОДА Володимира Бабаєва, потрібно негайно починати виділення земельних ділянок під будівництво готелів. Якщо виявиться, що в місті немає місць для цих об`єктів, то потрібно шукати їх в передмісті, наприклад, у Дергачівському районі.

Голова Харківської облради Василь Салигін зазначив, що потрібно подумати над тим, як облраді проводити земельні аукціони і виручені гроші направляти на підготовку до Євро-2012.