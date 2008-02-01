Головний тренер “Металіста” святкує День народження

Харків. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні головному тренеру ФК “Металіст”, одному з найкращих українських наставників останніх років Мирону Богдановичу Маркевичу виповнюється 57 років.

Мирон Маркевич народився у Львові 1 лютого 1951 року. Закінчив Московську вищу школу тренерів у Москві в 1983 році.

Маркевич працював з такими футбольними клубами як луцька “Волинь”, “Поділля” (Хмельницький), криворізький “Кривбас”, львівські “Карпати”. Завдяки Маркевичу “Карпати” виграли бронзові медалі чемпіонату України.

Харківський “Металіст” Мирон Маркевич очолив у липні 2005 року. Тоді був підписаний контракт на 3 роки. Нещодавно клуб подовжив контракт до середини 2013 року.

За матеріалами офіційного сайту ФК “Металіст”, “Харків спортивний”.