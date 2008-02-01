В суботу у Харкові +2°

Харків. 1 лютого. УНІАН. У суботу у Харкові хмарно з проясненням, без осадків, вітер південний 3-6 м/сек. Температура вночі 0°-2°, вдень 0°+2°.

У вихідні дні погода в Україні суттєво не зміниться, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, 2 лютого, без істотних опадів, лише у другій половині дня в західних областях пройде дощ.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому сході, в Карпатах та на Прикарпатті до 7° морозу; вдень 2-7° тепла, в західних областях до 9° тепла.

3-4 лютого хмарно з проясненнями. 3 лютого у центральних, вночі і в західних та північних областях, 4 лютого вдень у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 3 лютого від 2° морозу до 3° тепла, 4 лютого 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, у південній частині, а 4 лютого і на заході 3-8° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

5-6 лютого в Україні без істотних опадів, лише у західній частині невеликі опади (вночі 6 лютого в Карпатах помірний сніг та мокрий сніг). Температура вночі 1-7° морозу, на крайньому півдні та заході від 3° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 0-5° тепла, у південній частині до 9° тепла, на північному сході місцями 1-3° морозу; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-4° морозу.

7-8 лютого без опадів, температура істотно не зміниться. 9-10 лютого невеликий сніг, в західних та північних областях помірний сніг та мокрий сніг. 11 лютого на більшій частині території країни місцями невеликий сніг (вдень на півдні з дощем); температура вночі 2-8° морозу, у східній частині до 10° морозу, на півдні Криму 0-3° тепла; вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південній, а 9 лютого і у західній частині 1-6° тепла.

Завтра у Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

3-4 лютого у столиці хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі 3 лютого невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3 лютого 0-2° тепла, 4 лютого 2-4° морозу; вдень 2-4° тепла.

5-6 лютого у Києві без істотних опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.