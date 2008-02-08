Харківських бізнесменів запросили до Словенії

Харків. 8 лютого. УНІАН. Від Міністерства економіки Словенії на адресу Харківської облдержадміністрації надійшло офіційне запрошення взяти участь у бізнес-форумі за участю представників ділових кіл Харкова і Словенії.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, ця тема обговорювалася на зустрічі Посла Республіки Словенія в Україні Пріможа ШЕЛІГО з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ.

Як повідомив Посол, бізнес-форум планується провести в Любляні - столиці Словенії в кінці березня цього року. В ньому візьмуть участь близько двадцять представників Харківщини.

Харківська область також планує розвернути в Торговій палаті Словенії свою презентаційну експозицію. У ході візиту харківської делегації запланована зустріч міністра економіки Словенії з губернатором А.АВАКОВИМ..

25 липня 2007 р. між Міністерством економіки Словенії і Харківською облдержадміністрацією був підписаний Меморандум про економічне співробітництво. Як підкреслив Прімож ШЕЛІГО, майбутній бізнес-форум покаже, що цей Меморандум працює не тільки на папері.