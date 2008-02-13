Про готовність до Євро доповімо в 2010-му

Харків. 13 лютого. УНІАН. Харківська область буде повністю готова до проведення Євро-2012 в 2012 році.

Як передає сайт облдержадміністрації, про це повідомив керівник області Арсен АВАКОВ.

Рівень підготовки області до матчів європейської першості, зазначив він, один з найвищих, це підтверджує центральне керівництво країни.

За словами губернатора, головна спортивна арена Харківщини зараз активно реконструюється. А.АВАКОВ обіцяє показати хід робіт на «Металісті» прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО під час її візиту до Харкова.

«Ми будемо абсолютно готові, з погляду спортивного об`єкту, до прийняття матчів Євро. І навіть більше того - у травні цього року вперше приймемо Кубок України, на якому покажемо свій рівень підготовки», - зазначив голова облдержадміністрації.

На думку А.АВАКОВА, в основному проблеми Харківщини полягають в інфраструктурі. «Йдеться про розвиток Харківського метрополітену, про реконструкцію аеропорту, про деякі зміни інфраструктури залізничного вокзалу і, звичайно, автотранспортних магістралей. Враховуючи прикордонне розташування Харкова до Російської Федерації, цьому приділяється величезна увага, зокрема, і з боку Уряду», - підкреслив керівник області.

А.АВАКОВ нагадав, що цього року планується здати трасу категорії «А 1» - Харків-Дніпропетровськ – Сімферополь. Також буде реконструйована траса Луганськ-Донецьк, Харків-Бєлгород та Харків-Київ.

За словами А.АВАКОВА, реконструювати Харківський аеропорт будуть сумісними ресурсами держави та приватних інвесторів. За попередньою концепцією, аеропорт буде закріплено за державою, а всі аеропортні служби, пов`язані з сервісом, віддадуть приватному інвесторові.

«Є ще й питання медичного забезпечення - будівництво клініки та ряд інших вимог УЄФА. Але, як я собі уявляю, до 2010 року ми будемо повністю готові до матчів Євро», - наголосив А.АВАКОВ.