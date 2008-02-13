Візит Тимошенко до Харкова переноситься
21:42, 13 лютого 2008Харьків
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У зв’язку зі змінами в графіку роботи
Харків. 13 лютого. УНІАН. Візит прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харкова переноситься.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, робоча поїздка Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова переноситься у зв`язку зі змінами в робочому графіку керівника уряду.
Нова дата візиту не називається.
Як повідомляв УНІАН, поїздка Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова планувалася на 15 січня.Очікувалося, що прем’єр-міністр відвідає Турбоатом, авіаційний завод, проведе зустріч з активом області, а також ознайомиться з ходом підготовки до Євро-2012 та проектами реконструкції аеропорту, метрополітену і залізничного вокзалу.
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