Візит Тимошенко до Харкова переноситься

Харків. 13 лютого. УНІАН. Візит прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харкова переноситься.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, робоча поїздка Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова переноситься у зв`язку зі змінами в робочому графіку керівника уряду.

Нова дата візиту не називається.

Як повідомляв УНІАН, поїздка Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова планувалася на 15 січня.Очікувалося, що прем’єр-міністр відвідає Турбоатом, авіаційний завод, проведе зустріч з активом області, а також ознайомиться з ходом підготовки до Євро-2012 та проектами реконструкції аеропорту, метрополітену і залізничного вокзалу.