Сесія облради відбудеться 28 лютого

Харків. 14 лютого. УНІАН. Пленарне засідання чергової, ХХІV сесії Харківської обласної ради V скликання відбудеться 28 лютого.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради.

Зокрема, депутати розглянуть Програму економічного та соціального розвитку Харківської області на 2008 р., Програму підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, Програму соціального захисту населення області на 2008 р., Програму протидії торгівлі людьми на 2008-2010 рр., внесуть зміни до обласної програми «Земля – людям», затвердженої рішенням облради від 6 вересня 2007 р.