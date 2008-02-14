Кому повинен належати метрополітен?

Харків. 14 лютого. УНІАН. На сесію міської ради буде винесене питання «Про надання попередньої згоди на прийняття до комунальної власності міста Харкова ДП «Харківський метрополітен».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківської міськради, про це поінформував директор Департаменту транспорту та зв`язку Євген ВОДОВОЗОВ.

За його словами, паперова процедура, яку необхідно розпочати для отримання доступу до документів метрополітену для їх вивчення, достатньо тривала: «Необхідно зробити інвентаризацію, зрозуміти те, як ведеться економіка підприємства і що можна на ньому оптимізувати. І лише після цього депутати ще раз обговорюватимуть питання, приймати або не приймати це підприємство у власність міста, та і то, тільки в тому випадку, якщо ми одержимо згоду Кабінету міністрів».

На питання, навіщо місту метрополітен, директор Департаменту відповів, що це підприємство виконує в основному міське замовлення, але при цьому має регуляторну політику в області, господаря в Києві, дотування будівництва з міського та державного бюджетів. «Ми навіть не є суб`єктом ініціативи, і в разі чого навіть не можемо забити на сполох, наприклад у разі недофінансування. І якщо взяті, але не виконані державою зобов`язання не будуть вирішені, зупинку метрополітену в першу чергу відчуємо на собі ми, а не чиновник у Києві. Це підприємство повинне бути в єдиному транспортному комплексі міста», - впевнений Євген ВОДОВОЗОВ.