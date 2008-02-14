Броншпака представили колективу метрополітену

Харків. 14 лютого. УНІАН. Керівному складу управління метрополітену представлений новий виконуючий обов`язки начальника

Як передає сайт ОДА, начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ представив керівному складу управління ДП «Харківський метрополітен» виконуючого обов`язки начальника Геннадія БРОНШПАКА, наказ про призначення якого підписав сьогодні Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

У ході зустрічі головний інженер метрополітену Валерій ФІЛІПОВ доповів Г.БРОНШПАКУ про ситуацію, яка склалася в Харківському метрополітені. За словами головного інженера ДП, метрополітен працює в нормальному режимі, і приводів для зупинки роботи підприємства немає. Так само в ході зустрічі в.о. начальника ДП «Харківський метрополітен» обговорив з представниками керівництва метрополітену план роботи на найближчі дні.

Після закінчення зустрічі В.ВАВІЛОВ та Г.БРОНШПАК зустрілися з трьома представниками учасників акції протесту на пл. Свободи на чолі з Олегом АНІСТРАТЕНКОМ. Завтра в першій половині дня Г.БРОНШПАК зустрінеться з голодуючими машиністами і обговорить з ними шляхи вирішення питань, які підіймаються машиністами метрополітену з приводу незаконних звільнень та безпеки перевезень пасажирів.