Машиністи метро припинять голодування
Вже сьогодні, вважає Бабаєв
Харків. 14 лютого. УНІАН. Голодування машиністів Харківського метрополітену може завершитися вже 15 лютого.
Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.
За його словами, кадрові рішення міністра транспорту і зв`язку дозволять нормалізувати обстановку на ДП «Харківський метрополітен» і вже у п’ятницю завершити голодування машиністів.
Як повідомляв УНІАН, голодування машиністів було розпочато у понеділок, 11 лютого на майдані Свободи з вимогами поновити на роботі понад 20 звільнених машиністів електропоїздів та звільнити з посади начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА. У четвер наказом міністра Й.ВІНСЬКОГО С.МУСЄЄВА було відсторонено від обов’язків на час роботи комісії з перевірки діяльності підприємства. Тимчасово виконуючим обов’язки начальника метрополітену призначено Геннадия БРОНШПАКА.