З 20 лютого Харкову можуть відключити гарячу воду

З 20 лютого Харків може залишитися без гарячої води.

Про таку можливість повідомив заступник голови облдержадміністрації Олег ШАПОВАОВ.

Виступаючи на обласному селекторі, він зачитав розпорядження Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність ліквідовувати борги за газ до 1 березня.

Відключати будуть всіх, хто не заплатив за блакитне паливо. Така жорстка умова облдержадміністрації. Серед боржників - всі райони області й Харків, госпрозрахункові підприємства, підприємства місцевих бюджетів, підприємці й населення.

У найважчому стані знаходяться комунальні підприємства, у яких мільйонні борги. Наприклад, деякі підрозділи КП «Вода» вже в понеділок можуть залишитися без газу.

Не краще становище у КП «Харківські теплові мережі». Йдеться про величезні заборгованості - тільки підприємства міськвиконкому винні тепломережам понад 3 млн. грн. Як вважають комунальники, навіть якщо населення стовідсотково розрахується за послуги до 1 березня, у «ХТМ» не вистачить коштів погасити борги. За словами директора підприємства Сергія АНДРЄЄВА, тепломережі зазнають збитки від умов формування тарифів та відсутності договорів з газопостачаючою організацією.

Заступник губернатора вважає, що зможе домовитися з урядом про збереження лімітів газу для опалювання. За його словами, якщо ситуація не зміниться, то вже 20 лютого Харків залишиться без гарячої води.

Як заявив Олег ШАПОВАЛОВ, контролювати ситуацію буде особисто голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ. Вже наступного тижня він планує провести нараду, щоб перевірити, як виконуються вказівки щодо погашення боргів за спожитий газ.