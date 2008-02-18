Коритцева програла і парний фінал Cachantun cup
18:39, 18 лютого 2008Харьків
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Не вдалося здолати латвійсько-польську пару
Харків. 18 лютого. УНІАН. Харків’янка Марія КОРИТЦЕВА не змогла завоювати черговий парний титул WTA.
Як повідомляє сайт клубу Тетра, у фіналі змагання у парному розряді на турнірі WTA третьої категорії Cachantun cup українсько-німецька пара КОРИТЦЕВА/ШРУФФ поступилася латвійсько-польському дуету ДЕКМЕЄРЕ/РОСОЛЬСЬКА.
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