Коритцева програла і парний фінал Cachantun cup

Не вдалося здолати латвійсько-польську пару

Харків. 18 лютого. УНІАН. Харків’янка Марія КОРИТЦЕВА не змогла завоювати черговий парний титул WTA. Як повідомляє сайт клубу Тетра, у фіналі змагання у парному розряді на турнірі WTA третьої категорії Cachantun cup українсько-німецька пара КОРИТЦЕВА/ШРУФФ поступилася латвійсько-польському дуету ДЕКМЕЄРЕ/РОСОЛЬСЬКА.

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