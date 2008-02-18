У вівторок на Харківщині можливий сніг

Харків. 18 лютого. УНІАН. У вівторок, 19 лютого, в Харківській області хмарно з проясненнями, вночі у Харкові та місцями по області невеликий сніг, вдень – невеликий сніг, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура по області вночі від -6° до -11° місцями -12°-17°, вдень 0°-5°. У Харкові вночі -7°-9°, вдень -1°-3°.

20 і 21 лютого збережеться приблизно така ж погода. Після 23 лютого потеплішає - вдень очікується до +5°.

У найближчі дні в Україні синоптики очікують мокрий сніг і легкі морози.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 19 лютого, у східних областях, Криму та Приазов`ї хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 7-12°, на сході до 17° морозу, вдень 1-6° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 5-7° морозу, вдень 4-6° тепла).

На решті території хмарно, часом невеликий сніг та мокрий сніг, вдень в західних областях подекуди з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході до 5° тепла.

20-21 лютого без істотних опадів, лише 20 лютого у східній половині та Криму невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура у східній частині вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень 20 лютого від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні місцями 4-6° тепла, 21 лютого 1-6° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті до 8-10° тепла.

22-23 лютого в Україні очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише в південній частині без істотних опадів. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла (22 лютого на Лівобережжі та в Криму 3-8° морозу, у східній частині місцями 10-13° морозу); вдень 1-7° тепла, в південній частині, на Закарпатті й Прикарпатті місцями 8-10° тепла (22 лютого у східних областях 0-4° морозу).

Завтра у Києві хмарно, часом невеликий сніг та мокрий сніг, слабкі хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

20-21 лютого в Києві без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2-4° морозу; вдень 20 лютого близько 0°, 21 лютого 3-5° тепла.

22-23 лютого у столиці часом пройдуть невеликі опади. Температура вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень 3-6° тепла.