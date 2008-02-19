Добкін обіцяє, що газ і гарячу воду не відключать

Харків. 19 лютого. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН запевнив, що місто не залишиться без гарячої води і газу, як про це з’являються заяви в пресі.

Як повідомляє сайт міськради, у коментарі з приводу можливого відключення подачі газу до Харкова (про що говорить обласна влада), М.ДОБКІН відзначив: «Подібні розмови про те, що місто замерзне, буде без гарячої води і тепла, що відключать газ, вже ведуться два роки. Але хоча б раз відключали? Хоча б раз взимку була припинена подача гарячої води, якщо це не було пов`язано з якою-небудь аварією? Тому я абсолютно впевнений, що ми будемо з газом, харків`яни будуть з гарячою водою, і опалювання ніхто не відключить».

М.ДОБКІН підкреслив, що непогано б для порівняння подивитися, як ідуть справи з опалюванням, гарячою та холодною водою в інших містах України. Так, наприклад, у багатьох містах гаряча вода подається максимум у половину будинків комунальної власності, а є й такі міста, особливо на Західній Україні, де вода подається за графіком двічі на день.

Міський голова також розповів, що зараз спеціально проводиться аналітика збільшення вартості комунальних послуг в інших містах, і якщо раніше Харків був приблизно 5-й за абсолютною величиною вартості тарифів в Україні, то сьогодні він вже поступово наближується до 10 місця, повідомляє сайт міськради.