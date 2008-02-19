Керівник ЗАТ не виплатив підлеглим 110 тис. грн. зарплат

Харків. 19 лютого. УНІАН. На Харківщині за матеріалами співробітників відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу стосовно директора закритого акціонерного товариства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, правопорушник упродовж трьох минулих років, всупереч вимог Закону України “Про оплату праці”, частково не виплатив заробітну плату працівникам згаданого товариства, чим завдав їм збитків на загальну суму понад 110 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.175 і ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат та зловживання владою або службовим становищем).