Майор міліції попався на хабарі

Харків. 19 лютого. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури Харківської області за матеріалами облуправління СБУ порушено кримінальну справу стосовно керівника одного з райвідділів Головного управління МВС України в Харківській області за фактом отримання ним хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на начальника слідчого відділу прокуратури області Олега БУРЦЕВА, встановлено, що перший заступник начальника райвідділу майор міліції вимагав від громадянки хабар у розмірі 600 доларів за не притягнення її до кримінальної відповідальності за заявою про шахрайство.

Кримінальну справу стосовно майора міліції порушено за ознаками ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. За такого роду злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.