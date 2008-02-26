Футбольну базу “Металіста” хочуть продати

Харків. 26 лютого. УНІАН. Понад три мільйони триста тисяч гривень коштуватиме футбольна база “Металіста”.

Як повідомляє “Медіапорт”, обласна рада виставила майновий комплекс з будівлями, спорудами, інвентарем та обладнанням у Високому на конкурс. Стартова вартість 2 млн. 765 тис. 553 грн. Плюс ПДВ – 553 тис. 110 грн.

Як зазначено в повідомленні про конкурс, яке опубліковане на сайті обласної ради, футбольну базу зараз орендує ВАТ “Футбольний клуб “Металіст”, угоду підписано до 28 січня цього року.

Умови для покупця стандартні – 5 років зберігати профіль та створювати робочі місця.

Відбудеться конкурс за 50 днів після публікації повідомлення, подати заявку можна не пізніше ніж за 7 днів до конкурсу.