У середу – сесія міськради

Харків. 26 лютого. УНІАН. У середу, 27 лютого, о 10.00 розпочнеться 19-та сесія Харківської міської ради V скликання.

Як повідомляє сайт міськради, на порядку денному сесії 49 питань, серед яких: про забезпечення інсулінами вітчизняного та іноземного виробництва хворих на цукровий діабет, про надання попередньої згоди на прийняття до комунальної власності міста Харкова ДП «Харківський метрополітен», про затвердження «Програми розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулювання дорожнього руху у Харкові на 2008-2015 роки» .