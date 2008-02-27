Аеропорт реконструюють до 2011 року

Харків. 27 лютого. УНІАН. Першу чергу реконструкції Харківського аеропорту інвестори обіцяють завершити у 2011 році.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, ця інформація пролунала під час робочого засідання експертів УЄФА та керівників підрозділів міської ради щодо підготовки Харкова до Євро-2012.

За інформацією керівника компанії-інвестора будівництва аеропорту Володимира ВАСИЛЬЧЕНКА, концепція розвитку «Міжнародного аеропорту «Харків» передбачає побудувати новий сучасний пасажирський термінал та нову злітну-посадкову смугу, здатну приймати літаки різного класу.

При цьому нині діючий пасажирський термінал та стара злітно-посадкова смуга також працюватимуть. Вся зона перед терміналами буде перебудована. Першу чергу реконструкції аеропорту (заведення нового терміналу та злітно-посадкової смуги) планується завершити у 2011 р. У 2017-2020 роках інвестори обіцяють повністю реалізувати проект, зазначив В.ВАСИЛЬЧЕНКО.