Йдеться про екзотичних красенів, які, ймовірно, мешкають в одному з приватних будинків на вулиці Коперника.

Києвом знову гуляють павичі: мешканці столиці тішаться увагою екзотичних птахів, які з року в рік деколи з'являються у центрі міста, в околицях станції метро Лук'янівка. Раніше журналісти розповіли, яка страва у столиці так вабить киян та туристів.

За даними ЗМІ, йдеться про птахів, які мешкають в одному з приватних будинків на вулиці Коперника. Їх в теплий сезон помічають там ще з 2017 року.

І ось, кияни знову поширюють ролики та фото з птахами, які гуляють подвір’ям у теплу погоду. Зокрема, павичів помітила мешканка Києва Анна Брикова. Вона написала про це в Facebook. Також ролики з птахами розповсюджується по столичних телеграм-каналах.

Відео дня

В Одеській області з'явилися рожеві фламінго

Нагадаємо, що 24 квітня до села Сергіївка (Одеська область) завітали рожеві фламінго. Рідкісних птахів помітили місцеві мешканці на території Будацького лиману.

Повідомлялося про приліт цілої зграї, щонайменше 35 птахів. Як відомо, фламінго в природніх умовах не живуть поодинці. Разом їм простіше та безпечніше виживати.

Вас також можуть зацікавити новини: