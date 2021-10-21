Також у приміщенні вокзалу працюють пункти для здачі ПЛР-тестів. За наявності квитка тест обійдеться в 350 грн.

На Центральному залізничному вокзалі Києва всім бажаючим безкоштовно роблять вакцинацію проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з 05:00 на Центральному залізничному вокзалі відкрили пункт вакцинації проти COVID-19. Він працює у вокзальному медпункті.

Всі бажаючі можуть безкоштовно отримати вакцину за наявності паспорта. На вибір пасажирів три види вакцини: Cominarty/Pfizer-BioNTech, CoviShield та CoronaVac/Sinovac Biotech. Людей після отримання навіть першої дози вакцини пускатимуть у потяг.

За наявності у пасажира застосунку "Дія" інформація про вакцинування відображатиметься в ньому, також видається паперове свідоцтво про проведення вакцинації, яке теж є підставою для допуску у потяг.

Читайте такожКиїв днями потрапить в "червону" зону - КличкоКрім того, на вокзалі працюють два пункти ПЛР-тестування, вартість тесту 350 грн. Результат тесту також є перепусткою у потяг.

Слід зазначити, що на пункті вакцинації постійно черга близько десятка людей, які вирішили робити вакцину від коронавірусної хвороби.

Пункти вакцинації на вокзалах

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 21 жовтня відкриває на найбільших залізничних вокзалах України пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

Пункти експрес-тестування працюють на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава, а пункти безкоштовної вакцинації - на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

З сьогоднішнього дня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із документів, затверджених урядом.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк