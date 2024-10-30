Київщина працює над тим, щоб кожен ветеран отримував необхідну допомогу, - Руслан Кравчено

Перші два ветеранські простори було відкрито в Броварах та Борисполі наприкінці серпня цього року.

В Ірпені відкрили унікальний інклюзивний простір для ветеранів, їхніх сімей та родин полеглих Героїв.

Про це йдеться у повідомленні голови Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook.

"Завдання Президента України Володимира Зеленського – максимальна підтримка ветеранів. В області сьогодні понад 80 тисяч ветеранів та членів родин загиблих і ми працюємо над тим, щоб кожен з них отримував необхідну допомогу", — зазначив очільник КОДА.

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Він підкреслив, що кожен ветеранський хаб є єдиним простором, де українські захисники та їхні родини можуть отримати комплексну допомогу. Зокрема, психологічну, юридичну, реабілітацію та соціалізацію, підтримку бізнес-проєктів.

"VETERAN SPACE. IRPIN" – спільний проєкт КОВА, Ірпінської міської ради та платформи "VETERAN. PRO" Міністерства у справах ветеранів. Реалізували проєкт коштом меценатів. Приміщення відремонтували та облаштували представники ірпінського бізнесу. Коштом міста встановили сходовий підйомник та закупили необхідні меблі. Вдячний ірпінській громаді, яка активно долучилася до реалізації такого проєкту.

Ветеранам доводиться проходити нелегкий шлях адаптації до цивільного життя. І ми маємо зробити його максимально комфортним, без бюрократії, з конкретними, ефективними та оперативними рішеннями, якого б питання це не стосувалося.

Перші два ветеранські простори ми відкрили в Броварах та Борисполі наприкінці серпня цього року. Туди із конкретними запитами вже звернулися 574 ветерани чи їхні рідні. Поставив завдання перед усіма – вирішувати кожне питання захисників та їхніх родин. Перелік послуг, які надаватимемо в хабах, постійно будемо розширяти. Бо маємо реагувати на всі без винятку потреби захисників та їхніх родин", — повідомив Кравченко.

Голова Київської ОДА також зазначив, що невдовзі такий хаб буде відкрито у Білій Церкві.

"В перспективі прагнемо, щоб такі ветеранські просторі були у кожному місті Київщини", — підкреслив Кравченко.

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