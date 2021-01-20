У Києві пункт обігріву по вулиці Жмаченка, 20, відкритий євангельською церквою «Християнська надія», цілодобово працює для всіх, кому нема де зігрітися під час настання морозів.

Як заявляють у церкві, кожен, хто цього потребує, може отримати тут гарячу їжу та напої, теплий одяг та взуття і медичну допомогу.

Як повідомлялося, 15 січня у Борщагівському районі столиці від переохолодження помер чоловік – громадянин Індії, котрий працював двірником.

Також до лікарень регулярно потрапляють люди з ознаками обмороження. Євангельська церква «Християнська надія» постійно опікується людьми, які потрапили у скрутне становище, зокрема, організувала пункт роздачі їжі та одягу у районі столичного ринку «Юність».

У найближчих планах церкві – створення містечка доброти та милосердя, яке дозволить надавати соціальну та медичну допомогу більшій кількості нужденних.

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Автор: УНІАН