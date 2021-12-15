На місці працює поліція.

У Києві водій легкової автівки BMW на швидкості влетів у припарковані автомобілі, після чого врізався у будівлю торгово-розважального центру.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Київ Оперативний.

За їх даними, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 00:30.

"На Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих авто, а потім ще й у будівлю ТРЦ DreamTown влетів", - йдеться у повідомленні.

У автівці перебували двоє осіб. За словами свідків події, вони перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

Зараз на місці аварії працюють співробітники поліції.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області діти вкрали автівку у названого батька й втекли з дому.

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Автор: Людмила Жерновська