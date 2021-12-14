Втікачів шукали правоохоронці три доби, а знайшли їх волонтери.

Двоє дітей вкрали авто у названого батька й втекли з дому в Сумської області. Втікачів знайшли у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

"У п'ятницю, 10 грудня, до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Тростянець) надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що вночі пішли з дому та не повернулися її прийомні діти віком 10 та 15 років. Також з гаража заявниці зник автомобіль "Форд Фокус", - йдеться в повідомленні.

Три доби правоохоронці опитували друзів втікачів, перевіряли місця, де вони могли б бути, й передивлялися відео з камер відеоспостереження. Знайти дітей змогли волонтери за 120 кілометрів від будинку - в метро на залізничному вокзалі Харкова

Читайте такожПід Києвом водій зупинив рух трасою заради порятунку собак: з'явилося зворушливе відеоВтечу організував 15-річний підліток нібито через те, що прийомний батько вилаяв за розбитий телефон. Він прихопив банківські картки, гроші, молодшого брата й авто прийомного батька. За кермо хлопець сів вперше в житті й зміг проїхати 60 кілометрів, поки не застряг у полі біля Богодухова. В авто посеред поля вони провели дві доби. До Харкова діти дісталися автостопом.

"Я мріяв водити ще з 13 років. Весь час звантажував різні програми, вчив різні знаки, відео дивився й у тата бачив, як він цим всім керує. До цього жодного разу не сідав за кермо. Ми дочекалися ночі, втекли через вікно, сіли машину та поїхали", - розповів підліток.

Тікають діти вже вдруге, тому буде вирішуватися питання про те, що далі з ними робити.

ДТП зі школярем у Луцьку - що відомо

12 грудня близько 14 години на проспекті Соборності 16-річний водій за кермом авто Renault Megane тікав від екіпажу поліції, ігноруючи вимогу про зупинку.

Машина проїхала на червоне світло світлофора і в'їхала в людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Потім авто врізалося в дерево.

В результаті аварії у Луцьку постраждали шестеро людей, зокрема, 39-річна місцева жителька - вона потрапила в реанімацію.

Після ДТП у Луцьку водій іномарки та його двоє пасажирів намагалися втекти, але їх затримали. Неповнолітнього водія відправили в ізолятор.

Правоохоронці з'ясували, що водій машини та його пасажири навчаються на першому курсі Луцького Вищого професійного училища, і їхні сім'ї не перебувають на обліку служби у справах дітей.

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Автор: Анастасія Горбачова