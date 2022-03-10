Тепер в режимі online можна відстежити, де працюють заправки.

У Києві ввели в роботу віртуальну карту АЗС. Тепер кожен, перейшовши по посилання, може ознайомитися з працюючими заправними станціями.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації (CDTO) Києва, заступник Віталія Кличка Петро Оленич у своєму Telegram-акаунті.

Також на карті відео, яке паливо є заправках в даний момент. Місцева влада сподівається таким чином полегшити водіям пошук місця заправки. Тим більше, в період воєнного стану і постійних обстрілів столиці АЗС часто закриваються або змінюють режим роботи. Карта буде постійно оновлюватися і доповнюватися актуальною інформацією.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни перебили газопровід високого тиску, утворилася пожежа.

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