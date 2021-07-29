Зловмисники кинули в автомобіль палаючу пляшку з невідомою речовиною.

У Києві затримали двох одеситів, які можуть бути причетні до підпалу Audi на Печерську.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Вночі до поліції повідомили про підпал автомобіля на вулиці Анрі Барбюса, що у Печерському районі столиці. На місце прибули оперативники та слідчі.

У ході відпрацювання поліцейські затримали двох чоловіків, яких обґрунтовано підозрюють у підпалі автомобіля місцевого мешканця.

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"Попередньо ми встановили, що чоловіки прийшли до авто вже з підпаленою пляшкою, а для скоєння злочину обрали нічний час, щоби уникнути свідків. Прибувши на місце, спільники кинули в іномарку пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною, внаслідок чого вона загорілась. Після скоєння злочину чоловіки намагалися втекти, однак правоохоронці через деякий час зупинили та затримали їх".

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Києва затримали чоловіків. Ними виявились уродженці Одеси, 1974 та 1978 років народження, раніше судимі за майнові злочини.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі повідомили зловмисникам про підозру та готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення", - повідомив полковник поліції.

Окрім цього, правоохоронці встановлюють ймовірного замовника злочину, його обставини та мотиви. Триває досудове розслідування.

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Автор: Людмила Жерновська