Відповідний проект рішення підтримала комісія Київради з питань власності.

У столиці хочуть демонтувати пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, який встановлений у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

Про це йдеться на Facebook-сторінці столичного осередка партії «Європейська Солідарність».

Відповідний проект рішення підтримала комісія Київради з питань власності.

«Ніякої дружби з Росією немає, бо це Україні – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні», – заявив депутат Київради Олег Левченко.

Читайте такожПоліція Харкова влаштувала обшуки у справі про знесення бюста Жукова - активіст (відео)За його словами, документ ще мають розглянути на пленарному засіданні міської ради, і після ухвалення «пам’ятний знак, який не має нічого спільного з реальністю, – демонтують».

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Автор: Катерина Шварц