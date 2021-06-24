У столиці хочуть демонтувати пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, який встановлений у сквері на вулиці Маршала Якубовського.
Про це йдеться на Facebook-сторінці столичного осередка партії «Європейська Солідарність».
Відповідний проект рішення підтримала комісія Київради з питань власності.
«Ніякої дружби з Росією немає, бо це Україні – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні», – заявив депутат Київради Олег Левченко.
Читайте такожПоліція Харкова влаштувала обшуки у справі про знесення бюста Жукова - активіст (відео)За його словами, документ ще мають розглянути на пленарному засіданні міської ради, і після ухвалення «пам’ятний знак, який не має нічого спільного з реальністю, – демонтують».
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