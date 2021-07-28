Реконструкція Шулявського шляхопроводу почалась навесні 2019 року, вартість реконструкції транспортної розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн.

Влада Києва знову скоригувала проект реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана, в результаті чого його вартість зросла з 1,05 млрд грн до майже 2 млрд грн.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації №1630 від 21 липня 2021 р., що оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

У КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" обґрунтували зростання вартості реконструкції Шулявського мосту включенням у проект реконструкції прилеглих вулиць та вулиць, якими здійснюється об’їзд, а також комплексним благоустроєм території.

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Так, на підприємстві пояснили, що прилеглі вулиці наразі не відповідають чинним в Україні нормам, тож виникла необхідність у їх розширенні, облаштуванні дощової каналізації та інших мереж.

Окрім того, реконструкція передбачає додаткові обсяги робіт із улаштування ліфтів у підземних переходах – зокрема, збільшення ліфтів із 2 до 4 шт. Оскільки із часу розроблення проекту реконструкції транспортної розв’язки у 2018 році у дію вступили нові будівельні норми.

Також, враховуючи численні звернення громадськості та мешканців комплексу "Місце мрій", у рамках реконструкції передбачено додаткові роботи із комплексного благоустрою прилеглої території.

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Як пояснили у комунальному підприємстві, крім того, під час робіт із реконструкції транспортної розв’язки кількість буронабивних паль було збільшено зі 113 одиниць до 190.

А для того, щоб уникнути тривалого перекриття руху на одному із найбільших транспортних вузлів Києва, на час виконання робіт із демонтажу аварійних конструкцій шляхопроводу і монтажу нових конструкцій, було прийнято рішення щодо зміни звичайного способу виконання робіт, який передбачав закриття руху, на більш сучасний, – за участю провідних європейських компаній.

Реконструкція Шулявського мосту

Увечері 27 лютого 2017 року в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу.

Реконструкція Шулявського мосту почалась навесні 2019 року. Загальна вартість реконструкції розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн, тривалість будівництва - 17 місяців.

28 грудня 2019 року завершили першу чергу робіт - відкрили проїзд безпосередньо реконструйованим Шулявським мостом, роботи з облаштування з’їздів тривають.

29 січня 2020 року влада Києва заявила про зростання вартості проекту через значні зміни у проектних рішеннях.

Згідно з розпорядженням КМДА №1775 від 7 жовтня 2019 року, вартість будівництва розв’язки оцінювалася (за цінами станом на 13 серпня 2019 року) вже у 1,05 млрд грн.

15 грудня 2020 року на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач. В результаті інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Люди не постраждали.

Автор: Інна Андаліцька