Йому винесено вирок у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим строком два роки.

Шевченківський районний суд столиці виніс вирок охоронцю за крадіжку 70 тисяч гривень з каси.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва..

Інцидент трапився ще у листопаді 2020 року. Чоловік перебував на своєму робочому місці в офісному приміщенні. Скориставшись відсутністю працівників, він відчинив вхідні двері та зайшов всередину.

Охоронець викрав із незачиненого касового апарату 70 тисяч гривень. Після скоєного втік, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

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Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та винесено вирок у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим строком два роки.

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Автор: Людмила Жерновська