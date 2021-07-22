Раніше цього білоруса засудили до 4,5 років позбавлення волі.

У Чехії збільшили вирок до 21 року ув'язнення громадянину Білорусі Олексію Фадєєву за участь у війні на Донбасі на боці російських найманців.

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у соціальній мережі Facebook.

Дипломат нагадав, що у вересні минулого року повідомляв про рішення Празького суду щодо громадянина Білорусі Олексія Фадєєва. Зокрема, тоді за участь у бойових діях проти України на Донбасі суд позбавив його волі строком на 4,5 роки, не довівши в його діях "тероризм", а лише "участь в організованому злочинному угрупованні".

"Я тоді також висловив сподівання, що апеляційна інстанція змінить вирок на більш жорсткий. Так і сталося. Сьогодні Вищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів О. Фадєєва на "тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, присудивши йому 21 рік позбавлення волі", - повідомив Перебийніс.

Читайте такожУкраїнця засудили до 8 років в язниці за держзраду – збирав для росіян дані про ракетні розробки"Системне переслідування чеськими правоохоронними органами та органами правосуддя бойовиків, які, підбурювані Росією, ступили на слизький і злочинний шлях участі у війні проти України, триває", - повідомив посол.

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Автор: Віталій Саєнко