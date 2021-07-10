Моргенштерн внесли до Переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив, що проводить «медовий місяць» в Україні.

Відео на тлі поля зі соняшниками та дівчиною росіянин виклав у Stories в Instagram.

Поки незрозуміло, чи Моргенштерн пожартував, чи справді перебуває в Україні усупереч забороні. Напередодні співак публікував світлини з відпочинку у теплих краях з друзями.

«Медовий місяць продовжується. Ми в Україні», – заявив росіянин.

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Наразі він судиться зі спецслужбою.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець «пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню «бурю», а той в Instagram заявив, що йому «страшно». Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Автор: Григорій Бондар