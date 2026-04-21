У Києві після тривалої хвороби померла телеведуча і дружина Сергія Сивоха

У Києві померла відома телеведуча Тетяна Сивохо – дружина покійного шоумена та депутата Сергія Сивоха.

Про це повідомила журналістка Леся Орлова у Facebook. Причиною смерті Тетяни стала онкологічна хвороба.

"Сергій був дуже живий, і якось досі незрозуміло, що його насправді більше немає. І Таня була дуже жива – і тепер також незрозуміло. Вона здавалася невразливою, непереможною. А виявилося – зовсім ні. Вони пішли одне за одним. Сергій, потім його мама, тепер Таня. Залишився син, ще зовсім молодий. Таня пішла в Києві. Її за кілька місяців, як з’ясувалося, "з’їв" рак, адже ніхто особливо не знав. Наскільки я знаю, вона йшла надзвичайно гідно, рішуче, незалежно та сильно. Вона крута", – розповіла Орлова.

Сергій і Тетяна Сивохи познайомилися в Донецьку, коли вона працювала ведучою новин. Наприкінці 90-х вони зіграли весілля і прожили разом понад 25 років.

У пари залишився син Сава – він народився в листопаді 2000 року.

Нагадаємо, шоумен Сергій Сивохо пішов з життя у 54 роки через хронічну хворобу легень. Він помер у Німеччині.

Прощання з Сергієм Сивохою відбулося в Жовтневому палаці в Києві. Провести його в останню путь прийшли колеги по гумористичному шоу "Ліга сміху" Станіслав Боклан, Володимир Дантес та інші.

Поховали зірку в рідному Донецьку.

