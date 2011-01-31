У Львові школяра збив автомобіль

Львів. 31 січня. УНІАН. У Львові 35-річний водій автомобіля «Джиллі» збив 13-річного місцевого мешканця, учня 7-го класу гімназії міжнародних відносин. Інцидент стався 30 січня о 14.05 на вулиці Єфремова, 49.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дитину госпіталізували в реанімаційне відділення Львівської міської дитячої лікарні.

За інформацією ДАІ, з початку року у Львові сталося три ДТП за участі дітей.