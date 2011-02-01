ДАІ Львівщини організовує безкоштовні навчання в автошколі

Львів. 1 лютого. УНІАН. Вперше в Україні працівники управління ДАІ Львівської області спільно з представниками львівської автомобільної школи «ТСО України» проводитимуть безкоштовні навчання для водіїв. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Відповідні заняття розпочнуться вже сьогодні, 1 лютого.

«Кожен, хто бажає покращити свої знання з Правил дорожнього руху, щовівторка о 16.00 може прийти в авто школу у Львові на вул. Чмоли, 2 (3 поверх, кабінет №6), телефон – 238-90-48 або 238-90-51», – зазначають в ДАІ.

Як запевнили в управлінні, заняття проводитимуть висококваліфіковані викладачі у спеціально обладнаних класах, що сприятиме швидшому освоєнню отриманого інформаційного матеріалу.

В автошколі водії також зможуть перевірити свої знання за допомогою спеціальних тестів на комп’ютері.