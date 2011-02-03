Порушено справу проти підрядника робіт у театрі ім. М. Заньковецької у Львові

Львів. 3 лютого. УНІАН - Прокуратура міста Львова порушила кримінальну справу проти директора одного із підприємств, яке проводило капітальний ремонт системи електропостачання та освітлення театру ім. М.Занковецької. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Так, прокуратура Львова провела перевірку із залученням спеціалістів КРУ у Львівській області, щодо законності використання бюджетних коштів, виділених відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для проведення ремонту, реконструкції та реставрації будівель та приміщень Національного академічного українського драматичного театру ім.М.Заньковецької на проведення робіт з капітального ремонту системи електропостачання та освітлення театру ім.М.Заньковецької.

Встановлено, що між НАУД театр ім.М.Заньковецької в особі в.о. генерального директора та підприємством укладено договір підряду на виконання робіт за грудень 2008 року з капітального ремонту системи електропостачання та освітлення НАУД театру ім.М.Заньковецької, договірна ціна згідно умов даного договору становила понад 249 тис.грн. Відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт підрядником ТзОВ ``І`` здано, а замовником – НАУД театр ім.М.Заньковецької прийнято електромонтажні роботи на суму 157305,6 грн. та налагоджувальні роботи на суму 91786,8 грн. Згідно платіжного доручення театром ім.М.Заньковецької за виконання підрядних робіт перераховано на розрахунковий рахунок підрядної організації ТзОВ ``І`` кошти Державного бюджету України в сумі 249 тис.грн.

Проте, в ході перевірки встановлено, що відповідно до довідки головного контролера-ревізора КРУ у Львівській області від 05.11.2010 року, доданих до неї актів обстеження та розрахунків вартості робіт, обсяги та види фактично виконаних робіт з ремонту системи електропостачання та освітлення театру не відповідають тим роботам, що включені в акти приймання виконаних підрядних робіт, внаслідок чого замовником зайво оплачено кошти з державного бюджету в сумі понад 112 тис. грн.

Таким чином директор підприємства, будучи службовою особою, в порушення ст.ст. 7, 26 Бюджетного кодексу України, ДБН Д.1.1-1-2000, які регламентують порядок визначення вартості будівництва, вніс до актів приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року та довідок про вартість виконаних підрядних робіт вніс завідомо неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних робіт з капітального ремонту системи електропостачання та освітлення НАУД театру ім.М.Заньковецької на понад 112 тис. грн тобто вчинив службове підроблення.

У подальшому вказаний директор, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби передав підроблені акти приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року та довідки про вартість виконаних підрядних робіт замовнику, на підставі чого товариством за рахунок коштів державного бюджету України безпідставно отримано оплату за відображені в актах роботи у згаданій сумі, чим спричинено тяжкі наслідки державному бюджету України.

У зв`зку з наведеним, прокуратурою м.Львова 28 січня 2011 року порушила кримінальну справу відносно директора ТзОВ «І`` Ш. за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України. Слідство у кримінальній справі триває.