У Львові оголосили конкурс на найкраще танцювальне відео

Львів. 3 лютого. УНІАН – Оголошено конкурс на найкраще танцювальне відео «Похулігань з Тартаком!». Конкурс проводиться у рамках концертного туру гурту «Тартак» Західною Україною. Про це УНІАН повідомили в Львівській міській раді.

Організовує відеоконкурс Інтернет-портал VisitLviv.net та мистецька агенція «Наш Формат».

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно самому записати відео під пісню гурту «Хулігани». Трьом відео-переможцям вручать альбоми «Опір матеріалів» з автографами музикантів. Нагородження відбудеться на сцені у перерві між виступами виконавців. Після вручення дисків та подарунків переможці зможуть залишитися на сцені разом із «Тартаком» та потанцювати під пісню «Хулігани».