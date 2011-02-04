У Львові хочуть відключити світлофор у центрі міста

Львів. 4 лютого. УНІАН. 7 лютого у Львові можуть відключити світлофор на перехресті вулиці Дорошенка і проспекту Свободи. Про це УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго».

За інформацією обленерго, причина – борг за спожиту електроенергію, сума якого склала 25,5 тис. грн.

ВАТ «Львівобленерго», керуючись у своїй діяльності чинним законодавством, зобов’язане припиняти електропостачання боржникам.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2010 року на цьому ж місці вже відключали за борги світлофор. Тоді заборгованість становила 50,73 тис. грн.

Додамо, що рух автотранспорту на перехресті вулиці Дорошенка і проспекту Свободи в центрі Львова є дуже пожвавлений.