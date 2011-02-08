Затримано водія, який збив пішохода і втік

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львівській області інспектори ДАІ затримали водія, який збив пішохода і втік з місця події. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

7 лютого у Жовківський райвідділ міліції від чергової медсестри Жовківської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них після ДТП був доставлений 58-річний житель міста Жовква. Співробітники ДАІ встановили, що чоловік отримав тілесні ушкодження на вул. Львівській у місті Жовкла. Лікарі поставили потерпілому діагноз: закритий перелом обох кісток правої гомілки та закрита черепно-мозкова травму.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів інспектори ДАІ встановили, що дану автопригоду скоїв 33-річний житель міста Жовква, керуючи автомобілем марки «ВАЗ-2108».

За даним фактом ДТП триває перевірка.