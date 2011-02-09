На Львівщині пограбували листоношу

Львів. 9 лютого. УНІАН. Вчора, близько 13.30, у с. Оброшино Пустомитівського району Львівщини, троє невідомих пограбували жінку-листоношу, заволодівши грошима призначеними для виплати пенсій.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, троє невідомих скоїли напад на 59-річну жінку неподалік залізничної станції: штовхнули на землю та заволоділи сумкою в якій знаходилися гроші, понад 7,5 тис. грн, призначені для виплати пенсій.

Особи грабіжників встановлюються.