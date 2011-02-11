У Львові з приміщення ПП викрали кольорові метали на 300 тис. грн.

Львів. 11 лютого. УНІАН. У Личаківський райвідділ міліції Львова поступила заява про крадіжку майна з приміщення одного з приватних підприємств міста.

Як поінформувало джерело у ГУ МВС України у Львівській області, директор приватного підприємства повідомив правоохоронцям, що вночі, 10 лютого, з приміщення ПП на вулиці Зеленій у Львові «шляхом зламу замка було викрадено кольорові метали на суму 300 тис. грн.».

Співробітники міліції оперативно встановили особи злодіїв, якими виявилися п‘ятеро львів‘ян: двоє раніше судимих, двоє безробітних і сторож одного з ВАТ Львова.

Зловмисники затримані, речові докази – вилучено.