Губернатор ознайомився із роботою онкологічного центру у Львові

Львів. 11 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (ЛДОРЛДЦ) та взяв участь у обласній науково-практичній конференції з реформування охорони здоров’я Львівщини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

М. Цимбалюк ознайомився із тим, як працює лінійний прискорювач Clinac 2100. Голова ЛОДА наголосив, що в цій лікарні, як і інших, повинні враховувати при облаштуванні приміщень вимоги, які мають люди з особливими потребами. М. Цимбалюк пообіцяв, що сприятиме у вирішенні питання отримання коштів для завершення реконструкції старих приміщень онкоцентру та приймального відділення до Євро-2012.





Виступаючи під час науково-практичної конференції, М.Цимбалюк зазначив: «Вважаю, що найближчим часом необхідно завершити проведення ґрунтовного аналізу ситуації в медичній галузі області, відпрацювати чіткі кроки для перспективного розвитку медицини Львівщини у вигляді Програми пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я Львівщини, яка гармонійно вбере в себе основні засади програми Президента і уряду України. Перед керівництвом закладів охорони здоров’я обласна адміністрація ставить низку конкретних завдань.

Насамперед, завдання забезпечити високу якість медичної допомоги в області, забезпечити життєдіяльність усіх лікарень і поліклінік. Вкрай важливо у період фінансової і політичної кризи зберегти усі напрацювання медичних колективів. Кожна гривня вкладена у медичний заклад має працювати виключно на потреби хворого».

Голова ЛОДА додав, що в області має бути триступеневий підхід до розвитку медицини: «Сімейна, сільська медицина (ФАПи), розвиток медичних округів у районах, створення університетських клінік на обласному рівні. Всі аспекти реформування необхідно опрацювати з науковцями».

ЛДОРЛДЦ забезпечує стаціонарну та консультативну допомогу населенню Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської та Закарпатської областей і складається з консультативної поліклініки та 16 клінічних відділень (11 хірургічних, 3 радіологічних, діагностично-лікувального і хіміотерапевтичного), розрахованих на 540 ліжок, крім цього, 18 – реанімаційних. Працюють 3 лабораторії – клінічна, цитологічна та радіоізотопної діагностики, 1 кабінет гіпербаричної оксигенації, кабінети функціональної діагностики (ендоскопічний, бронхоскопічний, 2 кабінети ультразвукової діагностики, рентгенологічний, 2 кабінети комп‘ютерної томографії), торакальний та урологічний кабінет, кабінет електрокардіографії, ехокардіографії). Потужність поліклініки – 100 тис відвідувань за рік. На базі ЛДОРЛДЦ розташована кафедра онкології та медрадіології ЛНМУ ім. Д.Галицького.

У ЛДОРОЛЦ працює 809 осіб. У 2006 р. відкрито новозбудовані хірургічний та радіологічний корпуси, обладнаних сучасною хірургічною та радіологічною апаратурою, зокрема функціонує два апарати комп‘ютерної томографії, апарат для телегаматерапії «Терагам».

У 2010 році розпочалося лікування онкохворих з використанням лінійного прискорювача Clinac 2100 та плануючої системи Acuity. Рівень захворюваності на Злоякісні Новоутвори (ЗН) серед усього населення Львівської області становить 313 (проти 309,8 у 2009р) на 100 тис населення (по Україні 349,4 /100 тис).

На 1 січня 2010 року у канцер-реєстрі Львівської області зберігається інформація про понад 155 тис. хворих на злоякісні новоутвори, з яких живуть і перебувають на диспансерному спостереженні – 51 013 хворих (на початок минулого року - 49 416 хворих).

Фото Ігоря Сенкальського